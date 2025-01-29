Viop Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul’da Yükseliş Eğilimi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2’lik bir artışla 11.635,00 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında dünkü normal seans kapanışına kıyasla yaklaşık yüzde 0,2 yükselerek 11.635,00 seviyesinden işlem görüyor.

Alış Ağırlıklı Seyir ve Normal Seans Kapanışı

Dün, alış ağırlıklı bir seyir gösteren şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,7’lik bir artışla 11.613,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini devam ettirerek 11.640,00 puana ulaştı.