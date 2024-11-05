“VİOP Güne Yüzde 0,2 Yükselişle Başladı”

VİOP’TA ARALIK VADELİ ENDEKS KONTRATI YÜKSELİYOR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.998,00 puandan başladı. Endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 9.998,00 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,2 azalışla 9.982,25 puandan tamamlamıştı. Ancak akşam seansında yüzde 0,2 artışla 10.010,00 puana yükseldi.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalardaki hareketlilik, ABD’de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir izliyor. Anket sonuçlarının birbirine çok yakın gelmesi ve siyasi belirsizlikler, fiyatlamaları zorlaştırabiliyor. Analistler, bu önemli gün için yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimleri, İngiltere’de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE DİREÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, endeks kontratında teknik açıdan önemli seviyelere dikkat çekiyor. Direnç seviyeleri olarak 10.100 ve 10.200 puan öne çıkarken, destek seviyeleri ise 9.900 ve 9.800 puan olarak belirtiliyor. Bu durum, yatırımcıların alım satım stratejilerini etkileyebilir.