Viop Haftaya Düşüşle Başladı

ENDKS KONTRATINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalarak 11.278,00 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 artışla 11.290,00 puandan kapatmıştı. Akşam seansında ise endeks kontratı, yüzde 0,2 düşüşle 11.268,00 puana geriledi.

TEKNİK GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRİYORLAR

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini aktarıyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.350 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.