Viop’ta Endeks Haftaya Düşüşle Başladı

BORSA İSTANBUL’DA VİOP’DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yüzde 1,3 azalışla 11.280,00 puandan başlangıç yaptı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,3 düşüşle 11.280,00 seviyesinde işlem gördü. Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 azalışla 11.423,00 puandan tamamladı. Akşam seansında da düşüş yaşanarak endeks kontratı 11.405,00 puana geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalarda, ABD’nin Kanada ile Meksika’ya yüzde 25, Çin’e de ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulaması sonrası satış baskısı ön planda. Bu konudaki gelişmelerin yakından takibi devam ediyor. Yurt içinde ise bugün açıklanacak ocak ayına ait enflasyon verileri merakla bekleniyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 4,29 artış göstermesini öngörüyor.

Ocak ayı enflasyon beklentilerine göre (yüzde 4,29) bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11’e düşmesini bekleyen ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise ocak itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Ek olarak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçtiğimiz Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu “BB-“, not görünümünü “durağan” olarak onayladı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen yıl aralık ayından bu yana art arda iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi yaptığı ve politika faizinin yüzde 45’e gerilediği anımsatılarak, 2025 sonuna kadar faiz oranlarının yüzde 28’e inmelerinin beklendiği belirtildi.

TEKNİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde enflasyon rakamları ile dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.200 puanın destek, 11.350 ve 11.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu vurgulanıyor.