“Virüslü Patatesler Ülkeye Geri Gönderildi!”

TONLARCA TOHUMLUK PATATES MERSİN LİMANINA GELDİ

Mersin limanına Akdeniz üzerinden son iki ay içerisinde tonlarca tohumluk patates ulaştı. Gelen tohumluk patatesler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnspektörleri tarafından kontrol edildi.

PATATESLERDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontroller sırasında, İskoçya menşeli 850 ton tohumluk ve Hollanda’dan gelen dört ayrı sevkiyatta toplamda 585 ton 400 kilogram tohumluk, diğer bir deyişle toplam 1.152 ton 150 kilogram patateste “Potato leafroll polerovirus” (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ile “Tobacco rattle tobravirus” (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Tespit edilen bu patatesler, toplamda 2 bin 223 ton 150 kilogram olarak geldiği ülkelere geri gönderildi.

TÜRKİYE’NİN PATATES ÜRETİMİ

Her iklimde yetişebilen patates, tüm dünya ülkeleri tarafından üretilip tüketiliyor ve Türkiye bu alanda 15. sırada yer alıyor. Ülkemizde son beş yılda patates üretimi bir milyon artış gösterirken, yıllık hasadın 6 milyon ton seviyelerine yaklaştığı belirtildi. En fazla üretim ise Niğde ile birlikte Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana’da gerçekleştiriliyor. Zaman zaman Türkiye’ye çeşitli ülkelerden gelen patateslerin genelde tohumluk olarak getirildiği öğrenilirken, bu miktarın üretimin yanında yüzde 1 civarında olduğu ifade ediliyor.