Viterbo’da Soruşturma Devam Ediyor

DİNİ FESTİVALDE İKİ TÜRKİN YAKALANMASI

İtalya’nın Viterbo şehrinde düzenlenen dini festival sırasında, “uzun namlulu silahlar ve bombalarla” yakalanan iki Türk üzerindeki soruşturma devam ediyor. İlk duyurulan haberlerde, bu kişilerin festivale yönelik saldırı planladıkları düşünülüyordu. “2 Türk, Santa Rosa onuruna düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivaline saldıracaktı” başlıklı haberlerde durumu özetleyen detaylar paylaşıldı. Viterbo, Roma’ya 70 kilometre mesafedeki bir lokasyon olup, festivalin kutlanacağı sokaktaki bir pansiyonun sahibi, Türk vatandaşı olduğu iddia edilen misafirlerinden şüphelenerek polisi bilgilendirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri, festival öncesinde pansiyona gelerek oradaki üç şüpheliden ikisini yakaladı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Olay sırasında bir şüpheli kaçmayı başardı. Olaydan sonra, güvenlik önlemleri artırıldı; keskin nişancılar çatılara yerleştirildi ve bomba arama köpekleri sokaklarda devriye gezdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEBRİK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olayın ardından ilk açıklamasında hedefin festival olduğunu ifade etti. Meloni, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, “Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum.” dedi. İtalya’yı sarsan bu vakaya ilişkin yapılan soruşturmalarda, 2 Türk vatandaşının festivale katılmak için değil, daha önceki bir husumet sebebiyle bölgede bulunduğu ortaya çıktı. İlk aşamada bomba ele geçirildiği bildirilse de, daha sonradan çete üyelerinin yer aldığı odada sadece silahlar ve çok sayıda mermi olduğu belirlendi.

YASADIŞI FAALİYETLER VE PLANLAR

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bu olayın arkasında yasadışı insan kaçaklığı ve silah ticareti ile ilgili yorumlar yapılıyor. “Daltonlar çetesi” ile bağlantılı olduğu belirlenen zanlılar Barış K. ve Abdullah A.’nın, İtalya’da tutuklanan “Casperlar çetesi” lideri İsmail Atız’a suikast düzenleme hazırlığında oldukları bildirildi. 22 ve 25 yaşındaki zanlılar, festivalin yapıldığı sokağa bakan bir pansiyonda rakip çete üyesine saldırı planlıyordu. Rus yapımı Tokarev silah ve 9 milimetrelik farklı markalı silahlarla yakalanan iki kişi için İtalya’daki soruşturmada bir avukat görev alıyor. Avukatları, iki zanlı için ev hapsi talep etti.

ÇETE GİZEMİ VE SİLAHLI SALDIRILAR

Ağustos ayının başlarında, İspanya’da “Casperlar” çetesinin düzenlediği bir silahlı saldırı sonucu “Daltonlar” çetesi üyesi Caner Koçer’in hayatını kaybetmesiyle iki grup arasındaki gerginliğin tırmandığı öğrenildi. Almanya’da tutuklanan ve serbest bırakılan “Casperlar” lideri İsmail Atız, İtalya’ya geçerek burada gözaltına alındı. Koçer, İspanya’da sokak ortasında öldürüldü. İspanya basını, nesil Türk mafyasının bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtirken, Estepona’daki başarısız saldırı sonrasında tekrar eylem hazırlığında olduklarına dair iddialar öne sürüldü. Avrupa’da, Polonya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Almanya gibi ülkelerde çetelerin varlığı biliniyor; bazı çete üyelerinin de Gürcistan gibi Türkiye’ye yakın noktalardaki ülkelerde bulunduğu ifade ediliyor.

DURUMUN İzlenmesi VE OPERASYONLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan çete üyelerinin bazılarını, işbirliği yapan ülkelerin yardımıyla yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Temmuz ayında Daltonlar çetesiyle bağlantılı bir kişinin Gürcistan’da yakalandığı aktarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyona dair bilgi verdiğinde birçok ülkeden suçlu getirildiği bilgisini de paylaştı. Belirtilen bilgilere göre, uluslararası çapta aranan ve ‘Daltonlar’ organize suç örgütü üyesi olan A.A., Gürcistan’da; Y.D., İspanya’da; A.K., Azerbaycan’da; D.D., Karadağ’da; T.Ö., Gürcistan’da yakalanmış durumda. Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.” ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ OPERASYONLAR VE BAŞARILAR

Şubat ayında da Emniyet, “Daltonlar” organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi’yi Polonya’dan, başka bir firari olan Atakan Avcı’yı da Bulgaristan’dan Türkiye’ye iade ettiklerini duyurdu. Emniyet, bu gelişmeye dair detayları paylaşarak, “Adli makamlarca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası gibi 10 ayrı suçtan yargılanan Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme suçundan aranan Atakan Avcı, Türkiye’ye getirilmek üzere tutuklanmıştır.” ifadelerine yer verdi.