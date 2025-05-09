Vitor Pereira, Premier Lig’de Ödül Aldı

VITOR PEREIRA’NIN BAŞARILARI

Türkiye’de Fenerbahçe’yi çalıştıran ardından Brezilya ve Suudi Arabistan’a yönelen Vitor Pereira, Premier Lig’de dikkat çekmeye devam ediyor. Aralık 2024’te 19. sırada devraldığı Wolverhampton’ı 13. sıraya kadar taşıyan tecrübeli teknik adam, nisan ayında bir ilki gerçekleştirdi.

GALİBİYET SERİSİ VE BAŞARI

Wolverhampton, nisan ayında Premier Lig’de oynadığı 5 maçtan galip ayrıldı. Kurtlar, bu karşılaşmalarda West Ham United’ı 1-0, Ipswich’i 2-1, Tottenham’ı 4-2, Manchester United’ı 1-0 ve Leicester City’i 3-0 gibi sonuçlarla yenerek dikkat çekti. Bu 5 maçlık başarı serisiyle birlikte Vitor Pereira, Premier Lig’de nisan ayının en iyi teknik direktörü olarak belirlendi.

ÖDÜLÜ PAYLAŞTI

Ödülünü alan Pereira, yaptığı açıklamada, “Bizim için çok, çok iyi bir aydı. Tutarlıydık, rekabetçiydik, ancak bu arka planda kalan birçok insanın işi. Tek başımıza, personel olmadan, destekçiler olmadan, mutfakta, spor salonunda ve her yerde çalışan bu insanlar olmadan hiçbir şey başaramayız. Ödül herkes içindir.” dedi. Vitor Pereira, Ocak 2022’den beri Wolverhampton’da bu ödülü kazanan ilk teknik direktör oldu.