Vitor Pereira, Premier Lig’de Seçildi

VITOR PEREIRA’NIN BAŞARILI DÖNEMİ

Türkiye’deki Fenerbahçe deneyiminin ardından Brezilya ve Suudi Arabistan’a yönelen Vitor Pereira, Premier Lig’de dikkat çekmeye devam ediyor. Aralık 2024’te 19. sıradaki Wolverhampton’ı 13. sıraya taşımayı başaran deneyimli teknik direktör, nisan ayında önemli bir başarı elde etti.

DÜŞME TEHLİKESİNDEN KURTARDI

Wolverhampton, nisan ayında Premier Lig’de oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte Kurtlar, West Ham United’ı 1-0, Ipswich’i 2-1, Tottenham’ı 4-2, Manchester United’ı 1-0 ve Leicester City’i 3-0 gibi skorlarla mağlup etti. Vitor Pereira’nın ekibi, bu başarılı dönemle birlikte nisan ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

Ödülünü aldıktan sonra Pereira, “Bizim için çok, çok iyi bir aydı. Tutarlıydık, rekabetçiydik, ancak bu arka planda kalan birçok insanın işi. Tek başımıza, personel olmadan, destekçiler olmadan, mutfakta, spor salonunda ve her yerde çalışan bu insanlar olmadan hiçbir şey başaramayız. Ödül herkes içindir.” şeklinde açıklama yaptı. Vitor Pereira, Ocak 2022’den bu yana Wolverhampton’da bu ödülü kazanan ilk teknik direktör oldu.