Vitor Pereira, Rafa Silva İçin Harekete Geçti

PORTEKİZ’DE YENİ GELİŞMELER

Portekiz’de yayın yapan V+TVI TV kanalının aktardığı habere göre, teknik direktör Vitor Pereira’nın görev yaptığı İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton, Beşiktaş’ın gözde oyuncusu Rafa Silva’yı transfer etmek için çalışmalara başladı. İngiliz kulübünün Beşiktaş’a Rafa Silva için bir ilgi mektubu gönderdiği ve bu mektupta oyuncuya olan taleplerini sorduğu belirtildi. Eğer şartlar uygun olursa, Wolverhampton’ın önümüzdeki dönemde resmi bir teklif yapması bekleniyor.

WOOLVES’İN DURUMU

Wolverhampton, Premier Lig’de 23 maç sonrasında yalnızca 16 puan toplayarak 18. sırada bulunuyor ve düşme potasında yer alıyor. Bu durum, kulübün kadrosunu güçlendirecek futbolcular arayışında olmasının nedenleri arasında yer alıyor.