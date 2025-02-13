Viyana’da Çiftin 31 Bin Avrosu Çalındı

VİYANA’DA DOLANDIRILMA OLAYI

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ikamet eden inşaat mühendisi Dağıstan Özdemir ile Habibe Öztürk, Türkiye’de katıldıkları bir televizyon programında Manavgat’ta yaşayan bir kişinin farklı büyü vaatleriyle kendilerini 31 bin 960 avro dolandırdığını öne sürdü. Bu yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resen bir soruşturma başlattı.

DOLANDIRICININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

“Dolandırıcı”, ‘Gazmalı Rahman Hoca’ adıyla tanınan ve ilkokul mezunu olduğu belirlenen Abdülrahim Z. olarak tespit edildi. Kendini sosyal medya üzerinden “İstanbul Erciyes Üniversitesi Metafizik Bölümü mezunu, bilinçaltı temizlik ve tüm ruhani psikiyatrik rahatsızlıklarda diplomalı, sertifikalı, yetkili psikolog” şeklinde tanıtan Abdülrahim Z. ile birlikte eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı H.T., ‘Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla geçtiğimiz salı günü gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer yandan, Abdülrahim Z.’nin sosyal medya hesabında, Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk’ün kendince büyü yazdığı bir fotoğrafı paylaştığı da belirlendi.