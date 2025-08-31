Vize İptaline Tepki: “Yasağa Yeniden Bakılmalı.”

KALLAS’TAN AÇIKLAMALAR

AB Dönem Başkanı Kallas, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleşen “Gymnich” formatlı gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basına açıklamada bulundu. Kallas, “BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM’nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” diyerek, bu konuda AB ülkelerinin mutabık olduğunu belirtti.

ABD’DEN VİZE İPTALİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, eylül ayında New York’ta yapılacak olan 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak amacıyla ABD’ye gitmek isteyen Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık, “ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Bakanlık, Filistin yönetimini “terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail’e karşı ‘hukuk savaşı’ yürütmekle” suçladı.

FİLİSTİN’DEN TEPKİ

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’nin, BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etti.