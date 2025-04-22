Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye Dönüş İhtimali!

VOLKAN DEMİREL’İN FENERBAHÇE’YE OLAN BAĞLILIĞI

Fenerbahçe’nin eski kaptanı ve teknik direktörü Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalında yer aldığı programda Fenerbahçe ile ilgili gelecekteki potansiyel görevi hakkında bazı açıklamalar yaptı. Kendisine yöneltilen “Ali Koç yönetimi sizinle çalışmak ister mi?” sorusuna yanıtı dikkat çekti.

FENERBAHÇE’NİN ANLAMINI VURGULADI

Volkan Demirel, Fenerbahçe ile olan bağlılığını şöyle ifade etti: “Benim için başka bir şey Fenerbahçe, bunu beni bilen herkes biliyor. Ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Hedefimin de ne olduğunu herkes biliyor.” Demirel, Fenerbahçe’de görev alıp almayacağı konusuna kesin bir yanıt vermedi. Ancak, “Ben şu anda Fenerbahçe’de çalışırım, Fenerbahçe’de çalışmam diye bir şey de demiyorum. Doğru zaman ne zamansa, ben zaten bir gün geleceğim oraya. Hoca, yönetici, çalışan olarak geleceğim” dedi.

DOĞRU ZAMANIN GELMESİNİ BEKLİYOR

Volkan Demirel, Fenerbahçe’ye hizmet etmeyi bir onur olarak gördüğünü vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Doğru zaman ne zamansa o zaman. Doğru zaman ne zaman, hayat beni oraya getirecek. Fenerbahçe için benden ne istenirse her zaman yaptım, bundan sonra da yaparım.”

TARAFTARLAR ARASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Demirel, Fenerbahçe’nin zorlu dönemlerinde de desteğini esirgemediğini belirtti: “Ben bunu zamanında gösterdim. Kötü günde de gösterdim, iyi günde de gösterdim. Mutlu oldum, ağladım, üzüldüm, sevindim de.” Bu açıklamalar, taraftarlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı ve doğru zaman geldiğinde Fenerbahçe’ye dönme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.