Volkswagen’De Tasarım Değişikliği Başladı

DOKUNMATIK YÜZEYLERİN YERİNİ FİZİKSEL DÜĞMELER ALIYOR

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, öncelikli olarak önceki dokunmatik yüzeylerin dokunsal geri bildirim eksikliği nedeniyle eleştirildiğini belirtiyor. Mindt, “Artık tahmin yok, geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” şeklinde değerlendiriyor. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına karşılık geliyor. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerini talep edecek.

YENİ KONTROLLERİ İLE İLK MODEL YAKLAŞIYOR

Yeni kontrollerle donatılacak ilk modelin, gelecek yıl yaklaşık 25.000 avro fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all olacağı belirtiliyor. Volkswagen, bu hamlesiyle hem gelen eleştirilere yanıt veriyor hem de araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

KARLARDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 oranında azalarak 2,19 milyar avroya düştü. Şirket, bu durumu bugün yayımladığı basın bülteniyle kamuoyuna açıkladı. Ancak çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artış göstererek, neredeyse 77,6 milyar avroya ulaşmayı başardı. Volkswagen, bu yıl toplam satışların %5’e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları bir önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” diyerek, grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini açıkladı. Çeyrekteki işletme kârı ise, bir önceki yıla göre neredeyse %37 azalarak 2,87 milyar avroya geriledi. Grup ayrıca, Škoda Auto’nun işletme kârını %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını duyurdu.