Volvo, Station Wagon Üretimini Sonlandırıyor

OTOMOTİV DÜNYASINDA DEĞİŞİM

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, ikonik station wagon modellerinin üretimini tamamen sonlandıracağını duyurdu. 70 yıllık bir mirası geride bırakmaya hazırlanan marka, artık bu aile otomobillerinin yer almadığı bir gelecek tasarlıyor. Güvenlik, geniş iç hacim ve dayanıklılık gibi özellikleriyle dikkat çeken bu araçlar, özellikle büyük ailelerin tercihi olmuş durumda. Ancak Volvo, elektrikli araçlar ve SUV modellerine daha fazla odaklanarak köklü bir değişim sürecine girecek.

STATION WAGON MODELLERİNE VEDA

Ekonomim.com’da yer alan haberde, şirketin üst düzey yetkilisi yeni ES90 elektrikli sedan modelini tanıtırken, oldukça popüler SUV gövde tiplerine yönelmek amacıyla station wagon modellerini tamamen terk etme planlarını duyurdu. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ES90 lansmanında, Volvo CEO’su Jim Rowan, markanın SUV ve sedanlara odaklanacağını belirtti. Geleneksel bir Volvo station wagon olmadan bir gelecek görüp göremeyeceği sorulduğunda Rowan, “Evet. Çünkü bence [pazar] değişti, değil mi? Farklı modelleri pazara getirmek pahalı bir iş ve bu modelleri pazarda tutmak da pahalı bir iş. Dolayısıyla bir seçim yapmamız gerekiyor: Örneğin yeni bir V90 çıkarmak yerine, o arabayı biraz farklı bir şekilde konumlandırmak daha mı iyi?” ifadelerini kullandı. Rowan, mevcut platform ve form faktörü üzerinden daha fazla yoğunluk sağlamak ve maliyetleri düşürmek için bazı alternatif versiyonlar geliştirdiklerini vurguladı.