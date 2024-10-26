“Walmart Türkiye’de Ofis Açmayı Planlıyor”

WALMART’IN TÜRKİYE PLANI

Tankut Turnaoğlu, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olarak Walmart’ın Türkiye’de ofis açma kararı aldığını aktardı. Turnaoğlu, “Walmart, Türkiye’den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye’yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar” dedi.

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN ETKİSİ

AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde AA’ya açıklamalarda bulunan Turnaoğlu, ABD’nin Türkiye’nin ikinci büyük pazarı olduğunu vurguladı. Özellikle Türk Hava Yolları’nın bu ticaretteki katkısına dikkat çekerek, “Bunu çok geliştirenlerden biri de Türk Hava Yolları. Amerika ile Türkiye arasındaki ticareti, Türk Hava Yolları da oldukça ilerletti. Toplam e-ihracatın yarısı Amerika’ya yapılıyor. Bu konuda da Türk Hava Yollarının kargo kapasitesi çok büyük destekleyici” diye belirtti.