“Wanda Nara’nın Olaylı Anları”

WANDA NARA’NIN PARTİ GÖRÜNTÜLERİ

Rap müzisyeni L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş bir şekilde görüntülenen Wanda Nara, arkasından şarkıcı ile 3 yaşındaki kızıyla verdiği “mutlu aile pozu”nu Instagram’da paylaştı. Ancak bununla da yetinmeyen Nara, sosyal medyada canlı yayın açarak L-Gante ile öpüştü.

ICARDI’DEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Bu görüntüler, Wanda Nara ile boşanmanın eşiğinden dönen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yi oldukça öfkelendirdi. Arjantinli futbolcu, sosyal medyada eşini takip etmeyi bıraktı ve tüm fotoğraflarını silme kararı aldı. Bunun yanı sıra alyansını parmağından çıkararak dikkat çekti.