“Wanda Nara’nın Yeni Aşkı Sarsıyor”

WANDA NARA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Galatasaraylı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yollarını ayıran Wanda Nara, hızla yeni bir ilişkiye başladı. Rapçi L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş bir şekilde görüntülenen Nara, telefonundan yaptığı son canlı yayında samimi anlar yaşadı. İkilinin öpüştüğü anların sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandırması dikkat çekti.

Wanda Nara ve L-Gante’ye Galatasaray taraftarları tarafından sert tepkiler geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Nara’ya “Ayıp ettin yenge” gibi yorumlar yaparken, L-Gante’ye de Icardi’nin fotoğrafları gönderildi.

ICARDI’NİN TEPKİSİ HIZLA GELDİ

Nara’nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Mauro Icardi, Wanda Nara’yı sosyal medya platformundan takipten çıktı. Bununla birlikte Icardi, Nara ile aralarındaki barışmaya dair olan fotoğrafları da sildi. Nara ise iki kızının babasını hala takip etmeye devam ediyor.