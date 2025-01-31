Washington’da Uçak ve Helikopter Çarpışması

KAZA SONUCU AĞIR BİR TRAJEDİ

ABD’nin Washington kentinde, American Airlines’a ait 5342 sefer sayılı bir yolcu uçağı ile eğitim uçuşu gerçekleştiren bir Black Hawk helikopteri havada çarpıştı. Bu çarpışma sonrasında yolcu uçağındaki 60 yolcu ve dört mürettebat ile helikopterde bulunan üç askeri personel Potomac Nehri’ne düştü. Arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etti. Fakat bu talihsiz kazada kurtulan kimse olamadı.

BAŞKAN TRUMP’TAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Kurtulanların olmadığını bildiren ABD Başkanı Donald Trump, “Çok acı dolu bir günden size sesleniyorum. ABD halkı olarak çok büyük bir trajedi yaşıyoruz. Uçak ile helikopterin çarpıştığı kazada kurtulan olmadı. Kayıtlar gerçekten çok korkunçtu. Biden döneminde saçmalığın daniskası adımlar atıldı. O dönemde ulaşımımız tam bir faciaydı” şeklinde konuştu. Bu açıklama, kazanın yarattığı derin üzüntüyü ve sorumluluk tartışmalarını gündeme taşıdı.