Washington’da Uçak ve Helikopter Çarpıştı

UÇAK VE HELİKOPTERİN ÇARPIŞMASI

ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak düştüğü bildirildi. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. Uçakta 64 kişinin bulunduğu, helikopterde ise 3 askerin yer aldığı öğrenildi. Uçak, 60 kişi kapasiteli PSA Havayolları’na ait Bombardier CRJ700 modeli bir yolcu uçağı, helikopter ise Sikorsky H-60 tipi askeri bir helikopter olarak tanımlandı. Havalimanına iniş yapmakta olan uçak ile helikopter havada çarpışarak düştü.

NEHİRDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri’ne düştüğü belirtildi ve nehirde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gelen ilk bilgilerin arasında, nehirden 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı yer aldı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Donald Trump’ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği ifade edildi. Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, “Kansas’tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı’na yaklaşırken Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü.” şeklinde bilgi verdi.

KAZA İLE İLGİLİ İFADELER

American Airlines’a ait bölgesel uçuşlarda kullanılan yolcu uçağında 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğu tespit edildi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, kazayla ilgili olarak “Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz.” dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, Savunma Bakanlığının durumu yakından takip ettiğini ve gerektiğinde yardıma hazır olduklarını açıkladı. NBC Televizyonu, kaza sonrası sudan 4 kişinin çıkarıldığını bildirdi.