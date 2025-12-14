Washington Eyaletinde Sel Felaketi Yaşanıyor

washington-eyaletinde-sel-felaketi-yasaniyor

ABD’NİN WASHINGTON EYALLETİNDE SEL FELAKETİ ÇARPICI BOYUTLARDA!

Washington eyaletinde günlerdir devam eden sağanak yağış, birçok yerleşim yerinde jualara neden oldu. Taşan sular, belli bölgelerde su seviyesini evlerin çatılarına kadar çıkarırken, sokaklar da göl haline geldi.

ÇATIDA YARDIM BEKLEYENLER

Sumas kentinde bir evde mahsur kalan 4 kişi, hızla yükselen sular nedeniyle çatıya çıkarak yardım talep etti. Yetkililer, olay yerine gönderilen helikopter ile çatıdaki bireyleri güvenli bir şekilde tahliye etti.

HAVADAN VE SUDAN KURTARMA OPERASYONLARI

Sel felaketinin etkilediği bölgelerde birçok kişi, evlerinden botlarla güvenli noktalara nakledildi. Sel sularında aracının üzerinde atrap kalan bir kişi de ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, zor koşullara rağmen çalışmalarına devam etti.

ACİL DURUM İLANI

Binlerce kişinin tahliye edilmesiyle sonuçlanan sel felaketi akabinde Washington eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Yetkililer, yağışların etkisini sürdürme ihtimali üzerine vatandaşları riskli bölgelerden uzak durmaları yönünde uyardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.