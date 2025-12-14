Washington Eyaletinde Sel Felaketi Yaşanıyor

ABD’NİN WASHINGTON EYALLETİNDE SEL FELAKETİ ÇARPICI BOYUTLARDA!

Washington eyaletinde günlerdir devam eden sağanak yağış, birçok yerleşim yerinde jualara neden oldu. Taşan sular, belli bölgelerde su seviyesini evlerin çatılarına kadar çıkarırken, sokaklar da göl haline geldi.

ÇATIDA YARDIM BEKLEYENLER

Sumas kentinde bir evde mahsur kalan 4 kişi, hızla yükselen sular nedeniyle çatıya çıkarak yardım talep etti. Yetkililer, olay yerine gönderilen helikopter ile çatıdaki bireyleri güvenli bir şekilde tahliye etti.

HAVADAN VE SUDAN KURTARMA OPERASYONLARI

Sel felaketinin etkilediği bölgelerde birçok kişi, evlerinden botlarla güvenli noktalara nakledildi. Sel sularında aracının üzerinde atrap kalan bir kişi de ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, zor koşullara rağmen çalışmalarına devam etti.

ACİL DURUM İLANI

Binlerce kişinin tahliye edilmesiyle sonuçlanan sel felaketi akabinde Washington eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Yetkililer, yağışların etkisini sürdürme ihtimali üzerine vatandaşları riskli bölgelerden uzak durmaları yönünde uyardı.