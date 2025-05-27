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WhatsApp’ın Yeni Özelliği Tartışmalara Neden Olacak

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WHATSAPP, KULLANICI DENEYİMİNİ BASİTLEŞTİRİYOR

WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da basitleştirmek amacıyla, web istemcisi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo’ya göre, bu yenilikçi özellik, her sohbette paylaşılan tüm görseller, videolar, GIF’ler, belgeler ve bağlantılar için merkezi bir depolama alanı olarak hizmet verecek. Bu özelliğin temel amacı, platformdaki içerik tarama ve depolama yönetimini kolaylaştırmak.

KULLANIM KOLAYLIĞI VE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Sohbet medya merkezi, kullanıcıların her konuşmayı tek tek açmadan paylaşılan medyayı aramasını sağlayan etkili bir yol sunuyor. Bu yenilik, WhatsApp kullanıcılarına büyük bir kolaylık getirerek sohbet içindeki içerikleri daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.

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