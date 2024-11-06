WhatsApp Tersine Görsel Arama Özelliği Duyurdu

WHATSAPP’IN YENİ ÖZELLİĞİ

WhatsApp, kullanıcılarının yanlış bilgiyle başa çıkmalarını kolaylaştıracak yeni bir yenilik üzerinde çalışıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, sohbetlerde paylaşılan görsellerin doğruluğunu hızlıca kontrol etmeyi sağlayan “tersine görsel arama” özelliğini tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların bir fotoğrafın ya da görselin internet üzerindeki kaynağını hızla bulabilmelerini amaçlıyor. WhatsApp üzerinden paylaşılan bir görsele uzun süre basıldığında, kullanıcıya “Web’de Ara” seçeneği sunulacak. Bu seçeneğe tıklanmasıyla birlikte, görsel telefonun varsayılan internet tarayıcısında aranacak. Böylece görselin internetteki diğer benzer görselleriyle karşılaştırılması ve bir bilginin doğruluğunun daha kolay tespit edilmesi mümkün hale gelecek. Ek olarak, görselin bağlamından koparılmadan ne maksatla kullanıldığı da anlaşılabilecek.

KULLANICI GÜVENLİĞİNE YENİ BİR ADIM

Yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelede oldukça önemli bir gelişme olarak görülen bu özellik, özellikle sosyal medyada hızla yayılan yanıltıcı görsellerin doğruluğunu kontrol etme açısından kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. WhatsApp’ın bu yeniliği, görselin kaynağını öğrenmek isteyenlerin işini kolaylaştırırken, aynı zamanda yanlış bilgilendirmelerin önüne geçme potansiyeline sahip. Mesajlaşma platformu, kullanıcı güvenliğini artırmak adına sürekli olarak güncellemeler ve yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Bu tersine görsel arama özelliği de, platformun doğruluk ve güvenilirlik konularında önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Özellikle haber, eğitim veya bilgi edinme amacıyla paylaşılan görsellerin doğruluğunun hızlı bir şekilde kontrol edilebilmesi, WhatsApp’ı daha güvenli bir kullanıcı platformu haline getirebilir.