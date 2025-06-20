Wilma Elles Dördüncü Kez Hamile Kaldı

YENİ ANNELİK MÜJDESİ

Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan oyuncu Wilma Elles, yeniden anne olma mutluluğu yaşıyor. 38 yaşındaki Alman asıllı oyuncu, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.

BU GÜZEL HABERİ PAYLAŞTI

Elles, paylaşımında “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” ifadelerine yer verdi.

AİLESİ BÜYÜYOR

Hamilelik fotoğraflarını paylaşan Elles, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” açıklamasında bulundu.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANDI

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra adının “Mücella” olduğu bilgisini paylaşmıştı. 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le bir ilişkisi başlamış, 2015 yılında Milat ve Melodi adında ikiz çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2019 yılında ayrılmıştı. Elles, 2022’de Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti ve 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın sevinçini yaşadı. Kızına “Manolya Tiara” ismini verdiler.