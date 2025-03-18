Wilmore Ve Williams Dünya’ya Dönüyor

NASA ASTRONOTLARI DÜNYA’YA DÖNÜŞ YOLCULUĞUNA BAŞLADI

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing’in Starliner uzay aracındaki teknik problemler nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) beklenenden çok daha uzun süre kalarak bugün SpaceX’in Crew Dragon kapsülüyle dönüş yolculuğuna başladı. Salı sabahı erken saatlerde ISS’den ayrılan astronotların, yaklaşık 17 saatlik bir seyahatin ardından Florida kıyılarında suya inmeleri bekleniyor. 286 gün uzayda kalan ikili, NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde sağlık kontrollerinden sonra aileleriyle bir araya gelecek.

Beklenmeyen Uzay Görevi

Wilmore ve Williams, Haziran 2023’te Starliner’ın ilk insanlı test uçuşu için ISS’ye gitmiş ve sekiz günlük bir görev yapmayı planlamıştı. Ancak Starliner’ın itki sisteminde meydana gelen arızalar ve helyum sızıntıları, aracı dönüş için güvenli olmaktan çıkardı. NASA, astronotları Crew-9 görevine dahil ederek SpaceX’in Crew Dragon kapsülüyle geri dönmelerine karar verdi. Bu süre zarfında iki uzay yürüyüşü gerçekleştiren Williams ve istasyonun bakımına katkı sağlamak için çalışmalara katılan Wilmore, bilimsel araştırmalarla dolu bir dokuz ay geçirdi.

Boeing’in Starliner Sorunları ve Siyasi Tartışmalar

Starliner’ın başarısız olması, Boeing’in SpaceX ile rekabet etme çabalarına ciddi bir darbe vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, astronotların erken dönmesi gerektiğini öne sürerek eski Başkan Joe Biden’ı suçladı. SpaceX CEO’su Elon Musk, Crew Dragon’un ABD’nin tek aktif insanlı uzay aracı olduğunu vurguladı. Wilmore ise “NASA’nın kararı siyasi değil, programın gerekliliklerine dayalıydı” diyerek tartışmalara açıklık getirdi.

Uzayda 286 Gün Sonrası Sağlık Kontrolleri

Astronotların Florida’daki suya inişinin ardından Houston’a götürüleceği ve uzun süreli uzayda kalmanın etkileri (kas kaybı, görme sorunları gibi) için sağlık kontrollerinden geçeceği belirtiliyor. Williams, bu görevle birlikte üçüncü uzay uçuşunu tamamlayarak toplam 608 günle ABD’li astronotlar arasında Peggy Whitson’dan sonra ikinci sırada yer alacak. Dünya rekoru ise 878 günle Rus kozmonot Oleg Kononenko’ya ait.

ISS’de Yeni Mürettebat Dönemi

Wilmore ve Williams’ın dönüşü, Crew-10 ekibinin geçtiğimiz Cuma ISS’ye ulaşmasıyla mümkün oldu. Yeni mürettebatın gelişiyle istasyondaki astronot sayısı kısa bir süreliğine 11’e yükseldi. 409 km yükseklikte ve 25 yıldır kesintisiz faaliyet gösteren ISS, ABD ve Rusya liderliğinde uluslararası bilimsel iş birliğinin merkezi olarak varlığını sürdürüyor.