Windows 11 Geçişiyle HP Geliri Arttı

WINDOWS 10 DESTEĞİNİN SONLANMASIYLA YENİLENME SÜRECİ BAŞLIYOR

Microsoft’un Ekim ayında Windows 10 desteğini sonlandırmasının ardından, güçlü bir bilgisayar yenileme döngüsünün başlayacağı öngörülüyor. Bu durum, kullanıcılar ve kurumların güvenliklerini sağlamak ve en yeni özelliklere erişimlerini sürdürmek için Windows 11’e geçişlerini hızlandıracak.

HP’DEN GELİRLERDE ARTAN BİR EĞİLİM VAR

HP Mali İşler Direktörü Karen Parkhill yaptığı açıklamada, “PC pazarındaki fırsatın gücüne güvenimiz tam ve Windows 11 yenileme süreci ile yapay zeka destekli PC’lerden gelen ivmenin devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Şirketin üçüncü çeyrek geliri yaklaşık %3 artışla 13,93 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, analistlerin ortalama 13,70 milyar dolarlık beklentisini rahatça aşmayı başardı.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BEKLENTİLERİ VE KÂR TAHMİNLERİ

HP, dördüncü çeyrek için düzeltilmiş hisse başına kârının 87 ila 97 sent aralığında olacağını öngörüyor. Bu tahmin, analistlerin ortalama 92 sentlik beklentisiyle genel olarak örtüşüyor. Şirket, dördüncü çeyrek düzeltilmiş kâr beklentisinin içinde yeniden yapılanma, anlaşma maliyetleri, maddi olmayan varlıkların amortismanı ve vergi kalemleri için hisse başına yaklaşık 12 sentin yer almadığını belirtti.

TÜKETİCİ VE KURUMSAL BİLGİSAYAR GELİRLERİNE GENEL BAKIŞ

31 Temmuz’da sona eren çeyrekte şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı 75 sent olurken, bu rakam beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Üçüncü çeyrek verilerine göre, hem tüketici hem de kurumsal PC’leri kapsayan kişisel sistemler biriminin geliri %6 artışla 9,93 milyar dolara yükseldi. Ancak, yazıcılar ve ofis hizmetlerini içeren baskı segmentinin geliri %4 düşüşle 4 milyar dolara geriledi.