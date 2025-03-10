X Platformunda Küresel Erişim Sorunu

ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANIYOR

Elon Musk’un sahip olduğu sosyal medya platformu X’te bir süredir erişim sorunları ortaya çıkıyor. X, gün içerisinde belirli aralıklarla kesintiler yaşıyor ve kullanıcılar anasayfalarını yenileyemiyor.

KÜRESEL ÇAPTAKİ SORUNUN NEDENİ

Erişim sıkıntısının küresel bir durum olduğu belirlenirken, Elon Musk’tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Musk, “X’e yönelik büyük ölçekli siber saldırı sürüyor” dedi. Ayrıca, “Her gün çeşitli saldırılar alıyoruz, ancak bu seferki olağan dışı. Son derece büyük kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi. Ya son derece organize bir grup ya da bir devlet aktörü işin içinde olabilir” şeklinde konuştu. Saldırının kaynağını saptamak için çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

BAKANLIKTAKİ GELİŞMELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise X (Twitter) hizmetlerinde global bir kesinti gerçekleştiğini bildirdi. Sayan, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından raporlanan kesinti ile ilgili X’den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor” ifadesini kullandı.