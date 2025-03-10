X Platformunda Küresel Erişim Sorunu

x-platformunda-kuresel-erisim-sorunu

ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANIYOR

Elon Musk’un sahip olduğu sosyal medya platformu X’te bir süredir erişim sorunları ortaya çıkıyor. X, gün içerisinde belirli aralıklarla kesintiler yaşıyor ve kullanıcılar anasayfalarını yenileyemiyor.

KÜRESEL ÇAPTAKİ SORUNUN NEDENİ

Erişim sıkıntısının küresel bir durum olduğu belirlenirken, Elon Musk’tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Musk, “X’e yönelik büyük ölçekli siber saldırı sürüyor” dedi. Ayrıca, “Her gün çeşitli saldırılar alıyoruz, ancak bu seferki olağan dışı. Son derece büyük kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi. Ya son derece organize bir grup ya da bir devlet aktörü işin içinde olabilir” şeklinde konuştu. Saldırının kaynağını saptamak için çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

BAKANLIKTAKİ GELİŞMELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise X (Twitter) hizmetlerinde global bir kesinti gerçekleştiğini bildirdi. Sayan, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından raporlanan kesinti ile ilgili X’den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor” ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ

Dünya

İtalya’da Meloni’nin Kuklasını Yaktılar

İtalya'daki bir karnavaldan Başbakan Meloni'yi temsil eden faşist selam veren bir kuklanın yakılması, dikkat çekici bir protesto olarak öne çıktı.
Dünya

Fuego Yanardağı’nda Patlama: Tahliyeler Başladı

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama yaşandı. 300 aile evlerini terk ederken, 30 bin kişi için tahliye riski sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.