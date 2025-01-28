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X ve Visa’dan Dijital Ödeme Ortaklığı

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SOSYAL MEDYA PLATFORMU X, DİJİTAL ÖDEME HİZMETİ İÇİN VİSA İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Sosyal medya platformu X, bu yıl içerisinde piyasaya süreceği “X Money” adlı dijital ödeme hizmeti için ABD merkezli finans devi Visa ile işbirliği yaptığını açıkladı. X’in Üst Yöneticisi Linda Yaccarino, yaptığı paylaşımda bu ortaklığın X’in “her şey uygulaması” hedefi için büyük bir adım olduğunu vurguladı. Visa, X Money için ilk stratejik ortak olarak ön plana çıktı.

KULLANICILARA GÜVENLİ VE HIZLI FONLAMA İMKANI

Yaccarino, X Money’nın kullanıcılara “X Wallet” aracılığıyla güvenli ve anlık fonlama yapma imkanı sunacağını, banka kartı ile eşler arası ödeme işlemlerini gerçekleştirebileceklerini ve banka hesaplarına anında para transferi yapabileceklerini belirtti. Visa’nın X üzerinden yapılan duyurusunda da bu işbirliğine duyulan heyecan ifade edildi. Açıklamada, “Visa Direct, ABD’deki X Money kullanıcılarının banka kartları aracılığıyla gerçek zamanlı para yatırma ve transfer yapmalarını sağlayacak” denildi.

DİJİTAL ÖDEME EKOSİSTEMİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

X Money’nin yıl içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. X ve Visa’nın ortaklığının dijital ödeme ekosisteminde yeni bir dönem başlatacağı öngörülüyor. Bu işbirliği, gelecekte ödemelerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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