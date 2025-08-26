“X Ve Xai, Apple’a Karşı Dava.”

DAVA TARIHI VE MEVCUT DURUM

X ve xAI, Apple’ın OpenAI’yi iPhone’un işletim sistemine entegre etme kararına karşı federal mahkemeye başvurdu. Texas eyaletinde açılan davada, Apple ve OpenAI’ın tekellerini koruyarak, X ve xAI gibi yenilikçi şirketlerin rekabet etmesini engellemek amacıyla pazarı kilitlediği iddia ediliyor. Davada, Apple ve OpenAI’ın “rekabeti engelleyici planlarını durdurmak” ve “milyarlarca dolarlık zararı tazmin etmek” için mahkeme önüne çıktığı ifade edildi.

ÖZEL ANLAŞMA VE ETKİLERİ

Davanın ilerleyişinde, Apple’ın uygulama mağazasında, OpenAI ile gerçekleştirdiği özel anlaşma nedeniyle, X uygulaması ve xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok’un uygulamasını öne çıkartmaktan kaçındığı belirtiliyor. Bu durum, rekabet koşullarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini engelliyor.

TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR

OpenAI Sözcüsü, davanın “Musk’ın devam eden taciz eğilimiyle tutarlı” olduğunu dile getirirken, Apple Sözcüsü ise App Store’un “adil ve önyargısız” olarak tasarlandığını savunuyor ve uygulamaların “objektif kriterler kullanarak, uzmanlar tarafından seçilen listeler, algoritmik öneriler ve sıralamalar aracılığıyla” sunulduğunu belirtiyor. Musk, bu ay ABD merkezli X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda, “Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store’da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılan bir davranış sergiliyor ve bu, açıkça antitröst ihlalidir.” ifadesini kullanarak, xAI’nın yasal işlem başlatacağı konusunda bilgi vermişti.