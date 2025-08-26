X Ve Xai, Apple Ve Openai’ye Dava Açtı

DAVA GÜNDEMİNDE YER ALIYOR

X ve xAI, Apple’ın OpenAI’yi iPhone’un işletim sistemine dahil etme kararına karşı federal mahkemeye başvuruyor. Açılan dava Texas eyaletinde gerçekleşiyor ve Apple ile OpenAI’ın piyasa hakimiyetini korumak amacıyla yenilikçi firmalar olan X ve xAI’nin rekabetini engellemek için pazarı kilitlediği iddia ediliyor. Davanın içeriğinde, Apple ve OpenAI’ın “rekabeti durdurmak için planlarını sonlandırması” ve “milyarlarca dolarlık zararın tazmini” için mahkemeye başvurduğu yer alıyor.

UYGULAMA DAĞITIM TARZINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Davada ayrıca, Apple’ın uygulama mağazasında OpenAI ile yaptığı özel anlaşma nedeniyle, X uygulaması ve xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok’un uygulaması için yeterince ön plana çıkmaktan kaçındığı belirtiliyor. OpenAI Sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamada, davanın “Musk’ın devam eden taciz eğilimiyle tutarlı” olduğunu öne sürdü. Apple Sözcüsü ise App Store’un “adil ve önyargısız” şekilde tasarlandığını, “objektif kriterler kullanarak, uzmanlar tarafından oluşturulan listeler, algoritmik öneriler ve sıralamalar aracılığıyla” uygulamaları sunduklarını savundu.

MUSK’TAN YENİ AÇIKLAMALAR

Musk, bu ay içerisinde ABD merkezli X şirketinin hesabından, “Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store’da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılan bir davranış sergiliyor ve bu, açıkça antitröst ihlalidir.” şeklinde bir ifade kullanarak xAI’ın yasal işlem başlatacağını belirtti.