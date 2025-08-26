X Ve Xai, Apple Ve Openai’ye Dava Açtı

DAVA AÇILDI

X ve xAI, Apple’ın OpenAI’yi iPhone’un işletim sistemine entegre etme kararına karşı federal mahkemeye başvurdu. Texas eyaletinde açılan davada, Apple ve OpenAI’ın tekellerini korumak amacıyla pazarı kilitlediği ve yenilikçi şirketlerin rekabet etmesine engel olduğu savunuldu. Davada, Apple ve OpenAI’ın “rekabeti engelleyici planlarını durdurmak” ve “milyarlarca dolarlık zararı tazmin etmek” için hukuki süreç başlattığı ifade edildi. Ayrıca, Apple’ın uygulama mağazasında OpenAI ile yaptığı özel anlaşma nedeniyle, X uygulaması ve xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok’un uygulamasını öne çıkarma konusunu düşürdüğü iddia edildi.

AÇIKLAMALAR GELİYOR

OpenAI Sözcüsü, davanın “Musk’ın devam eden taciz eğilimiyle tutarlı” olduğunu dile getirdi. Apple Sözcüsü ise App Store’un “adil ve önyargısız” şekilde tasarlandığını, uygulamaların objektif kriterler, uzmanlar tarafından oluşturulan listeler, algoritmik öneriler ve sıralamalarla sunulduğunu savundu. Musk, bu ay ABD merkezli X şirketinin hesabından, “Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store’da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılan bir davranış sergiliyor ve bu, açıkça antitröst ihlalidir.” şeklinde bir ifade kullanarak, xAI’ın yasal işlem başlatacağını dile getirdi.