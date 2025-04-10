X, WhatsApp’a Rakip Olacak XChat

DÜNYA GENELİNDE MİKROBLOG PLATFORMUNDAN YENİ ÖZELLİKLER

Dünyanın en çok tercih edilen mikroblog platformlarından biri olan X, sunduğu hizmet yelpazesini genişletmeye yönelik adımlar atıyor. Şirket, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a rakip olabilecek yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. “XChat” olarak adlandırılan bu yeni mesajlaşma hizmeti, şu an sadece Android platformunda gözlemlense de, X’in ilerideki stratejileri hakkında önemli ipuçları sağlıyor.

XCHAT’İN İLK GÖRÜNÜMÜ

Elde edilen bilgilere göre, XChat ilk aşamada bağımsız bir uygulama olarak kullanıcılarla buluşmayacak. Android işletim sistemi taşıyan telefonlarda X hesabını açan kullanıcılar, uygulamanın sol tarafındaki menü aracılığıyla bu mesajaşma hizmetine erişim sağlayacak. Bu entegrasyon, X’in mevcut kullanıcı tabanını kullanarak yeni bir mesajlaşma ekosistemi inşa etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, XChat’e ilişkin bilgiler şu an oldukça kısıtlı. Bu hizmetin tüm kullanıcılara açık olup olmayacağı ya da sadece Premium abonelere mi sunulacağı, iOS ekosisteminde durumun ne olacağı ve XChat’in ilerleyen zamanlarda bağımsız bir uygulama haline gelip gelmeyeceği gibi önemli noktalar henüz netlik kazanmış değil.

YENİ BİR REKABET DÜZENİ

XChat’in piyasaya sürülmesi ile birlikte anlık mesajlaşma uygulamaları pazarında önemli bir rekabet yaşanması bekleniyor. WhatsApp’ın uzun yıllardır bu alandaki lider konumunu sürdürdüğü düşünüldüğünde, X’in güçlü kullanıcı tabanı ve Musk’ın yenilikçi yaklaşımı, pazar dinamiklerini değiştirebilir.