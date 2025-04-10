X, WhatsApp’a Rakip Olacak: XChat!

DÜNYA KÜTLESİNE YENİ BİR MESAJLAŞMA HİZMETİ

X, dünyanın en çok tercih edilen mikroblog platformlarından biri olarak kullanıcılarına sunduğu hizmet çeşitliliğini genişletmeye yönelik adımlar atıyor. Şirket, WhatsApp’a rakip yaratacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. “XChat” adını taşıyan bu yeni mesajlaşma hizmeti, şu anda yalnızca Android platformunda görülmekte ve X’in gelecekteki stratejilerine dair önemli ipuçları sunuyor.

XCHAT’İN İLK GÖRÜNÜMÜ

Edinilen bilgilere göre XChat, başlangıçta bağımsız bir uygulama gibi hizmet vermeyecek. Android işletim sistemine sahip telefonlarda, X hesabını açan kullanıcılar sol tarafa yerleştirilmiş menü aracılığıyla bu yeni hizmete ulaşabilecek. Bu entegrasyon, X’in mevcut kullanıcı tabanını değerlendirerek yeni bir mesajlaşma ekosistemi oluşturma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, XChat hakkında şu an için sınırlı bilgi mevcut. Bu hizmetin tüm kullanıcılara mı yoksa yalnızca Premium abonelere mi sunulacağı, iOS ekosisteminde nasıl bir durum olacağı ve XChat’in ileride bağımsız bir uygulama haline gelip gelmeyeceği gibi önemli sorular henüz cevaplanmış değil.

WHATSAPP’A YENİ BİR RAKİP

XChat’in faaliyete geçmesi ile birlikte, anlık mesajlaşma uygulamaları pazarında önemli bir rekabetin ortaya çıkması bekleniyor. WhatsApp, uzun yıllar liderliğini koruduğu bu alanda, X’in güçlü kullanıcı tabanı ve Musk’ın yenilikçi yaklaşımı ile dengeleri değiştirebilir.