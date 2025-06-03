xAI Hisselerini Satışa Sundular

YENİ HİSSE SATIŞI BAŞLATILDI

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, 300 milyon dolarlık hisse satışı başlattı. Bu satış işlemi, şirketin değerinin 113 milyar dolara yükselmesini sağladı. Hisse satışında mevcut çalışanlar ile yeni yatırımcılara hisse alım-satım imkânı tanınıyor. Bu işlem, xAI’nin sosyal medya platformu X’i devralmasının ardından gelen yüksek değerlemeyi onaylıyor. xAI bu birleşmeyle 80 milyar, X ise 33 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı.

BÜYÜK YATIRIM TURUNDAN ÖNCE HAZIRLIK

Söz konusu hisse işlemi, yakın dönemde gerçekleşecek büyük bir yatırım turuna hazırlık olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçen yıl sonunda tamamladığı 5 milyar dolarlık finansman sayesinde değerini 45 milyar dolara çıkarmıştı. Sequoia Capital ve Andreessen Horowitz, erken aşamada şirkete ortak olan yatırımcılardan bazıları. xAI ile X’in entegrasyonu, yapay zekâ modellerinin sosyal medya verileri ile geliştirilmesini amaçlıyor.

MUSK’IN ODAKLANDIĞI ALANLAR

Elon Musk, bu süreçte Doge Bakanlığı’ndan ayrıldığını ve artık tamamen Tesla, X ve xAI’ye odaklandığını belirtti. “Sunucularda uyumaya geri döndüm,” diyen Musk, yoğun bir döneme girdiklerini ifade etti. xAI, bugüne kadar Grok adlı sohbet robotu ve Colossus süper bilgisayar kümesi ile dikkat çekti. Microsoft, xAI modellerini Azure üzerinden sunacak. Ayrıca, Telegram platformu Grok’ı bünyesine entegre etmeye hazırlanıyor.

NEURALINK YATIRIM ALDI

Öte yandan, Elon Musk’ın beyin implantı şirketi Neuralink de 9 milyar dolarlık bir değerleme ile 600 milyon dolarlık yatırım aldı.