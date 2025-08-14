xai-kurucusu-yola-devam-ediyor

YAPAY ZEKADA YENİ BİR ADIM

Elon Musk ile 2023’te xAI adını taşıyan yapay zeka girişimini kuran Igor Babuschkin, bu şirketten ayrıldığını duyurdu. Babuschkin, sosyal medya platformu X’te gerçekleştirdiği açıklamada yeni girişiminin adının “Babuschkin Ventures” olacağını belirtti. Yeni girişimin, yapay zeka güvenliği araştırmalarına ve insanlığa fayda sağlayacak yapay zeka ile otonom sistemler geliştiren projelere odaklanacağını ifade etti.

DENİZLERİ AŞAN DERSLER

Babuschkin, CERN’deki parçacık fiziği doktora öğrenciliğinden xAI’yi sıfırdan kurma serüvenine kadar uzanan yolculuğunda Musk’tan iki önemli ders aldığını vurguladı. Bu derslerden ilki “Teknik sorunlara doğrudan dalmaktan çekinmemek” olurken, ikincisi ise “Aceli bir duygu hissetmek ve bunu her zaman en üst düzeyde tutmak” şeklinde oldu.

xAI’nin kurulumu sırasında karşılaşılan zorluklara değinen Babuschkin, 122 günde inşa edilen “Memphis” süper bilgisayar kümesinden bahsetti. Ayrıca Musk’ın bir teknik aksaklık yaşandığı sırada gece yarısı veri merkezine gidip ekiple birlikte çalışmasını unutamadığını ifade etti. Musk, Babuschkin’e X üzerinden teşekkür ederek, “Sen olmasaydın burada olamazdık” sözleriyle ona olan minnettarlığını dile getirdi. Babuschkin, xAI öncesinde DeepMind ve OpenAI gibi kuruluşlarda çalışmış, Dortmund Teknik Üniversitesi’nden mezun olmuştur.