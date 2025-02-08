xavier-peugeot-ds-automobiles-e-ceo-oldu

YENİ CEO AÇIKLANDI

DS Automobiles’in yeni CEO’sunun Xavier Peugeot olduğu duyuruldu. Temmuz 2023’ten bu yana şirkete liderlik eden Olivier François’ın görevini devrettiği bilgisi paylaşıldı. François, FIAT marka sorumluluğunu koruyarak yeni kurulan Pazarlama Ofisi’nin yöneticiliğini üstlenecek ve Stellantis bünyesindeki mevcut stratejik görevlerine devam edecek.

XAVIER PEUGEOT’UN GÖREVİ VE GEÇMİŞİ

Xavier Peugeot’nun, Genişletilmiş Avrupa Operasyonlarından Sorumlu Başkan Jean-Philippe Imparato’ya bağlı olarak göreve başlayacağı kaydedildi. 1994 yılında PSA PEUGEOT Citroën Grubu’na katılan 60 yaşındaki Xavier Peugeot, Paris La Sorbonne Üniversitesi’nden işletme yüksek lisansı ve Paris Dauphine Üniversitesi’nden yüksek lisans aldı. Satış ve pazarlama alanında çeşitli pozisyonlarda görev aldı; 2005-2007 yıllarında Peugeot Hollanda İştiraki Direktörlüğü ve 2009-2011 yılları arasında Peugeot markasının Pazarlama ve İletişim Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 2012’de Peugeot Ürün Direktörü, 2014’te Citroën Ürün Direktörlüğü görevine getirilen Peugeot, 2019’dan itibaren PSA ve Stellantis bünyesinde Ticari Araçlar İş Birimi Direktörlüğünü yürüttü.

Xavier Peugeot, 3 Şubat 2025 itibarıyla Stellantis’in Heritage (Miras) bölümünün de başına geçecek. Bu atama ile birlikte, Peugeot’nun firmanın ilerleyen stratejilerindeki rolü ve etkisi daha da artırılmış olacak.