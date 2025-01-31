Xiaomi 15 Ultra RAM İle Dikkat Çekiyor

YAKLAŞAN XIAOMI 15 ULTRA’IN DETAYLARI

Gelecek olan Xiaomi 15 Ultra’nın küresel versiyonu hakkında hafıza ve renk seçenekleri sızdırıldı. Bu model, Android dünyasında dikkat çekici bir rakip olarak öne çıkıyor. Özellikle Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra ile ciddi bir rekabete girecek olan bu telefon, birçok özelliğiyle tüketicilerin ilgisini çekiyor. 91Mobiles’ten edinilen bilgilere göre, Xiaomi 15 Ultra’nın küresel sürümünde yalnızca 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunacak. Bu durum, Galaxy S25 Ultra’nın 12 GB RAM’ine karşı oldukça çarpıcı bir avantaj sunuyor. 16 GB RAM’li Galaxy S25 Ultra’nın sadece Samsung’un iç pazarında mevcut olacağı bilgisi de dikkat çekiyor. Xiaomi’nin yeni modelinde bulunan 16 GB RAM, OnePlus 13 ve Pixel 9 Pro gibi diğer cihazlarla da kıyaslanabilir. Yüksek RAM kapasitesi, tüm kullanıcılar için bir zorunluluk olmasa da, ağır çoklu görev yapanlar için oldukça faydalı olabilir.

DEPOLAMA VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Yüksek RAM, zorlu oyunların performansını iyileştiriyor ve telefonun sürekli veri yüklemesi gereksinimini azaltarak hızlı bir işlemeyi garantiliyor. 16 GB RAM, akıllı telefonlar arasında standart hale gelme yolunda ilerliyor ve 12 GB RAM dönemi kısa sürede geride kalabiliyor. Depolama açısından, 512 GB’lık sunum, Galaxy S25 Ultra’nın 1 TB’lık seçeneği kadar etkileyici olmasa da, çoğu kullanıcı için yeterli olabiliyor. Xiaomi 14 Ultra da aynı konfigürasyonda küresel pazara sunulduğundan bu bilgiler sürpriz yaratmıyor ama yine de olumlu karşılanıyor. Cihazın donanım yapısı, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 flash depolama ile Snapdragon 8 Elite SoC birleşimi, telefonun son derece hızlı ve akıcı bir performans sergilemesini sağlıyor.

EKRAN VE BATARYA KAPASİTESİ

Xiaomi 15 Ultra’nın 120Hz tazeleme hızına sahip düz bir LTPO AMOLED ekran ile geleceği düşünülüyor. Bu, kullanıcıya mükemmel bir görsel deneyim sunacak. Batarya kapasitesi ise 6.000 mAh olarak sızdırıldı ve bu, Galaxy S25 Ultra’dan daha yüksek bir kapasiteye sahip olacak. Ayrıca, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj özellikleri ile bataryanın uzun süre dayanması bekleniyor. Dört kameradan oluşan kurulumda, Leica lensleriyle desteklenen 50 MP’lik ana kamera ve 200 MP’lik periskop telefoto kamera gibi yüksek kaliteli özellikler bulunacak. Tüm bu nitelikler, Xiaomi 15 Ultra’nın Galaxy S25 Ultra gibi rakiplere karşı güçlü bir alternatif sunduğunu gözler önüne seriyor. Xiaomi’nin yanı sıra, OnePlus 13 ve Pixel 9 Pro gibi modeller de bu yeni telefona rakip olarak dikkat çekiyor.