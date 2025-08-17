XPG Yeni SPECTRIX S65G’yi Tanıttı

YENİ NESİL OYUN SSD’Sİ DUYURULDU

Bellek modülleri ve flash depolama ürünlerinde dünya çapında lider konumdaki ADATA Technology’nin yüksek performanslı oyun markası XPG, devrim niteliğinde bir ürün tanıttı. XPG’nin e-spor tutkunları, teknoloji meraklıları ve hız aşırtmacılar için tasarladığı yeni Katı Hal Sürücüsü (SSD) SPECTRIX S65G RGB Gen4, global oyun pazarında yeni bir performans ve estetik düzeyi sunuyor. Araştırma şirketlerine göre, tüketici PC pazarında RGB özellikli oyun ekipmanlarına olan talep son yıllarda sürekli bir artış gösterdi ve 2019’dan 2024 yılına kadar toplamda yaklaşık %10’luk yıllık büyüme oranı elde edilecek. Önümüzdeki beş yıl boyunca, RGB aksesuar satışlarının artan ilgiyle birlikte %8-10’luk bir yıllık büyüme oranını koruması bekleniyor.

PERFORMANS VE ESTETİK BİR ARADA

Bu duruma yanıt olarak XPG, göz alıcı RGB aydınlatmayı 6.000/5.000MB/sn okuma/yazma hızlarıyla birleştiren piyasadaki en hızlı RGB oyun SSD’si olan SPECTRIX S65G’yi tanıttı. SPECTRIX S65G, imza niteliğindeki “X” tasarımı ve marka ruhuyla, performans ve tutku arayışını somutlaştırırken, oyun sisteminizin tamamlayıcı son dokunuşu asla eksik kalmıyor. SPECTRIX S65G, gövdesinin her iki yanında X formunda uzanan açık RGB ışık şeridiyle tasarlandı. Yavaşça hareket eden aydınlatma efektleri, enerjinin serbest bırakılmasını andırıyor. Önde gelen anakart üreticilerinin aydınlatma kontrol yazılımlarıyla uyumlu olan bu üründe, kullanıcılar RGB modlarını kolayca kişiselleştirebiliyor.

YÜKSEK HIZ VE UYUM

PCIe Gen4x4 arayüzüyle donatılan ve NVMe 1.4 standardıyla uyumlu olan S65G, etkileyici 6.000 MB/sn sıralı okuma ve 5.000 MB/sn yazma hızları sunarak oyun yükleme ve anlık sahne geçişlerinde sorunsuz bir deneyim sağlıyor. Aynı zamanda SLC önbellekleme ve Ana Bilgisayar Bellek Tamponu (HMB) teknolojilerini destekliyor ve en yeni Intel ve AMD masaüstü platformlarıyla tamamen uyumlu şekilde çalışıyor. S65G, ister rekabetçi bir oyuncu, ister bilgisayar toplama tutkunu, ister RGB düşkünü olun; her kullanıcı için tasarlanmıştır.

PS5 UYUMU VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

SPECTRIX S65G, masaüstü bilgisayarların ötesinde, konsol oyuncularının sınırlı dahili depolama alanını çözmek amacıyla 2.000 GB’a kadar kapasite sunarak PlayStation 5 için de etkili bir yükseltme imkanı sağlıyor. PS5 kullanıcıları, artık daha akıcı bir oyun deneyimi ve AAA oyunlarda daha kısa yükleme sürelerinin tadını çıkarabiliyor. Stabilite ve uzun ömür sağlamak için S65G, LDPC (Düşük Yoğunluklu Parite Kontrol Kodu) hata düzeltme ve gelişmiş Pyrite şifrelemesi ile veri korumasını artırıyor. Dayanıklılık ve performans açısından titizlikle test edilen sürücü, 5 yıllık sınırlı garanti ile desteklenerek kullanıcıya güvence ve oyun topluluğuna sarsılmaz bir bağlılık sağlıyor. Daha fazla bilgi için resmi XPG web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.xpg.com