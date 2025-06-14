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Y.D. Babasını Öldürdü. Olay Korkunç

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CİNAYETİN SEBEPLERİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Y.D. isimli genç, babasının kız arkadaşıyla mesajlaştığını öğrenince sinirleniyor. Akşam saat 01.00 civarında, Atlas Sokak’taki evlerinde babası Nihat Delil ile alkol alırken tartışmaya başlıyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Y.D., evde bulunan bir bıçakla babasının boğazını kesiyor. Olayın sessizliği komşuları rahatsız ederek, hemen durumu yetkililere bildiriyor. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

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