Yabancı Tercihleri Değişip Yükseliyor

GENEL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-nisan döneminde ülke çapında toplam 454 bin 145 konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 355 bin 173 olarak bildirilmişti. Böylece bu yılın ilk dört ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artış gösterdi.

YABANCILARA SATILAN KONUT SAYISI DÜŞÜYOR

Bu dönemde yabancılara yapılan konut satışlarında azalma görüldü. Özellikle İstanbul, Antalya ve Mersin gibi şehirlerde yabancılara konut satışları yıllık bazda gerilerken, Ankara, İzmir ve Sakarya’da artış yaşandı. Bu durum, Türkiye’de yabancıların konut alım tercihlerini etkileyen bir değişikliğe işaret ediyor.

İSTANBUL’DA YABANCILARA SATIŞ AZALDI

Yabancılara, Ocak-Nisan 2024 periodunda 6 bin 957 konut satılırken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 6 bin 18’a geriledi. Yabancılar, geçen yılın ilk dört ayında İstanbul’da 2 bin 460 konut almışken, bu yıl 2 bin 314 konut satın aldı. Böylece İstanbul’da yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 5,9 oranında azaldı.

ANTALYA VE MERSİN’DE SATIŞ DÜŞÜYOR

Antalya’da geçen yılın ocak-nisan döneminde yabancılara 2 bin 478 konut satılırken, bu sayı bu yıl yüzde 20,7 azalarak 1965’e düştü. Mersin’de ise Ocak-Nisan 2024’te yabancılara 662 konut satıldığı, bu yılın dördüncü ayında bu sayının yüzde 29,8’lik bir düşüşle 465’e gerilediği görüldü.

ANKARA VE İZMİR’DE ARTIM VAR

Ankara’da yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın ilk dört ayında 170 iken bu yıl 192’ye yükseldi. Böylece bu şehirde yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 12,9 oranında artış gösterdi. İzmir’de ise geçen yılın ocak-nisan döneminde yabancılara 106 konut satılırken, bu yıl bu rakam yüzde 16’lık bir artışla 123’e ulaştı.

SAKARYA’DA DA ARTIŞ MEVCUT

Sakarya’da yabancılara yönelik konut satışı da artış gösterdi. 2024’te Ocak-Nisan döneminde yabancılara 82 konut satıldı, bu yıl bu rakam 99 oldu ve yıllık bazda yüzde 20,7 oranında bir artış yaşandı.