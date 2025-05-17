Yabancılara Konut Satışı Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin derlenmesine göre, ülke genelinde ocak-nisan döneminde 454 bin 145 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 355 bin 173 olarak kaydedilmişti. Böylece, bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 27,9 artış gösterdi.

yabancıların KONU ALIMINDA DEĞİŞİKLİK

Bu dönemde yabancılara yapılan konut satışında ise düşüş yaşandı. Özellikle İstanbul, Antalya ve Mersin’de yabancılara yönelik konut satışları yıllık bazda azalma gösterirken, Ankara, İzmir ve Sakarya’da artış kaydedildi. Böylelikle, Türkiye’de yabancıların konut tercihinde değişimler meydana geldi.

İSTANBUL’DA YABANCI SATIŞLARI DÜŞTÜ

Yabancılara ocak-nisan 2024 döneminde 6 bin 957 konut satılırken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 6 bin 18 olarak belirlendi. Yabancılara konut satışları yıllık bazda yüzde 13,5 azalmış oldu. Geçen yılın ilk 4 ayında İstanbul’da yabancılara 2 bin 460 konut satışa konu olurken, bu yıl bu rakam 2 bin 314 konuta geriledi. Bu durumda, İstanbul’da yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı.

ANTALYA VE MERSİN’DE YABANCI SATIŞINDA DÜŞÜŞ

Antalya’da yabancılara geçen yılın ocak-nisan döneminde 2 bin 478 konut satılmıştı. Bu yılın ilk 4 ayında bu sayı, yüzde 20,7 bir azalmayla 1965’e düştü. Mersin’de ise, Ocak-Nisan 2024’te yabancılara 662 konut satıldı. Mersin’de yabancılara satılan konut sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 29,8 düşüşle 465 oldu.

ANKARA’DA YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Ankara’da yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın ilk 4 ayında 170 iken, bu yılın aynı döneminde 192’ye çıktı. Böylece, başkentte yabancılara satılan konut sayısı yıllık bazda yüzde 12,9 bir artış gösterdi.

İZMİR VE SAKARYA’DA YÜKSELİŞ

Yabancılar, İzmir’de geçen yılın ocak-nisan döneminde 106 konut alırken, bu yılın ilk 4 ayında bu sayı, yüzde 16 artışla 123’e ulaştı. Sakarya’da da, ocak-nisan 2024 döneminde yabancılara 99 konut satışı yapıldı. Kentte bu yılın ilk 4 ayında 82 konut satılırken, yıllık bazda yabancılara yönelik konut satışı yüzde 20,7 yükseliş göstermiş oldu.