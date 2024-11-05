“Yağışlı Hava Etkisi Ülkeyi Saracak!”

YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE UYARILAR YAPILIYOR

Son dakika haberleri doğrultusunda, yağışlı havalar ülkemizin birçok yerine etki edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, kuzeydoğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağış alacak. Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yanı sıra, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Ayrıca, kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebiliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Karadeniz’in iç kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) görülecek. Bu sebeple, bölgedeki vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. Ege Bölgesi de benzer şekilde az bulutlu ve açık geçecek. İç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebiliyor.

Adana 12°C, 26°C; Antalya 16°C, 25°C; Hatay 10°C, 23°C; ve Mersin 14°C, 26°C gibi sıcaklıklar ile Akdeniz Bölgesi açık kalacak. İç Anadolu Bölgesi de az bulutlu ve açık geçerken, pus ve sis oluşumu söz konusu.

BATI VE DOĞU KARADENİZ’İN HAVA DURUMU

Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu geçiyor; iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava ile kıyılarda yağmur ve sağanak etkili olacak. Artvin’in iç kesimlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

DOĞU ANADOLU’NUN HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi az bulutlu ve açık olacak; kuzeydoğu kesimlerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirilecek. Akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinde kar yağışı gözlemlenebilir. Bölge genelinde pus ve sis durumunun etkili olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA AÇIK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de az bulutlu ve açık geçecek; Diyarbakır 4°C, 17°C, Gaziantep 5°C, 18°C, Siirt 6°C, 16°C ve Şanlıurfa 9°C, 20°C civarında sıcaklıklarla kendini gösterecek.