Yağmur Yüksel Yeni Projeyle Dönüyor

Kan Çiçekleri ile gönülleri fetheden Yağmur Yüksel, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV’nin Limon Film imzalı dizisi ‘Kızgın Topraklar’, ‘Şehre İki Yabancı Gelir’ sloganıyla 11 Nisan Cuma akşamı izleyici ile buluşacak. Dizi, Kapadokya’nın eşsiz manzaralarında çekiliyor ve kadrosunda bulundurduğu bir isimle büyük heyecan yarattı. Peki, Yağmur’un yeni macerası izleyicilere neler sunacak? Sürprizler sona kadar devam ediyor!

KAN ÇİÇEKLERİ’NDEN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Yağmur Yüksel, Kanal 7’de 3 sezon boyunca süren Kan Çiçekleri dizisinde ‘Dilan’ karakteri ile büyük bir üne sahip olmuştu. Barış Baktaş ile olan uyumlu partnerliğiyle izleyicilerin ilgisini çeken genç yıldız, dizinin 17 Ocak 2024’te 434. bölümüyle final yapmasının ardından kısa bir süre dinlenmişti. Şimdi ise ‘Kızgın Topraklar’da avukat Eylül rolü ile ekranlara dönüyor. Başarılı yeteneği ve güzelliği ile dikkat çeken Yağmur, Kapadokya’da çekilen hikayesi ile hayranlarını etkilemeye hazırlanıyor!

KAPADOKYA’DA ÇEKİLEN DİZİ: KADRO ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ!

Yönetmen Cemal Şan’ın üstlendiği ‘Kızgın Topraklar’, etkileyici kadrosuyla göz dolduruyor. Yağmur Yüksel, başrolü Taha Baran Özbek ile paylaşırken, kadroda Yaprak Medine, Batuhan Sezer, Ahmet Varlı, Nizam Namidar, Berrin Arısoy ve Atilla Olgaç gibi isimlerin yer aldığı belirtiliyor. Kadronun hâlâ şekillenmeye devam ettiği ve çekimlerin hızla sürdüğü Kapadokya, diziye görsel bir zenginlik katıyor. Taraftarlar, “Bu ekip tutar!” gibi yorumlarıyla sosyal medyada heyecan oluşturmuş durumda.