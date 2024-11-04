“Yahya Sinvar Üç Gün Hiçbir Şey Yemedi”

İSRAİL’İN SALDIRISI VE SİNVAR’IN DURUMU

Geçen ay İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın, saldırı öncesinde 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği öğrenildi. Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde, Sinvar’ın 7 Ekim 2023’ten sonraki durumuna dair önemli ayrıntılara yer verildi. Sinvar’ın ailesini daha güvenli bir alana gönderdiği ve onların yanında olduğu süre boyunca mektup ile haberleştiği belirtildi. Hamas liderinin ailesi ile ancak 1 veya 1,5 ayda bir buluşabildiği ifade ediliyor.

SİNVAR’IN OTOPSİSİ VE İDDİALAR

Haberde, Sinvar’ın 16 Ekim’de öldüğü saldırıdan önce 3 gün boyunca aç kaldığı kaydedildi. İsrail yönetimi, Gazze’ye giden yardımların “Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını” iddia ediyor. Sinvar, 16 Ekim’de Gazze’nin güneyindeki Refah’ta İsrail askerleri ile girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Tel Aviv yönetimi, uzun süredir Sinvar’ın Gazze’deki tünellerde gizlendiğini ve İsrailli esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını öne sürüyordu. Ancak iddiaların aksine, Sinvar’ın yanında hiçbir İsrailli esir bulunmadığı ve Tel Sultan bölgesinde bir binada birkaç arkadaşıyla birlikte çatışmaya girdiği bildirildi.