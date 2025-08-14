Yakalanan Sanıklar Ankara’da Bulundu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda 35 kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği yeni bir açıklama yaptı. Binanın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şüpheliler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, gece saat 03.00’te yakalandı. Şüphelilerin, Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki ikametlerine düzenlenen bir operasyonla yakalandığı ifade edildi. Şüpheliler, Kahramanmaraş Adliyesi’ne getirildi ve burada çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ezgi apartmanı davasının detayları

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 3’ü firari toplam 12 sanığın yargılandığı davanın sürecini sürdürüyor. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 695 gündür “Olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlamasıyla aranıyor. Hakkında 876’şar yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen sanıklar, davada eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimarlar Veli Çiftaslan (71), Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi (40) ile birlikte yargılanıyor.

kolon kesme iddiaları üzerine açıklama

Pastane işletmecileri olan Kervancıoğlu ve Pekel, kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu savundu.