Yakalanan Teröristler: Biri Gri Listede

Terörle mücadele devam ediyor. Türkiye, terörle mücadelede sınır ötesinde ve sınır içinde kararlı operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Güvenlik güçleri, hain yapıların faaliyetlerini engellemek amacıyla yeni başarılı operasyonlar gerçekleştirmekle birlikte, bu operasyonlarla örgütlere ağır darbeler vuruluyor.

İKİ TERÖRİST YAKALANDI

Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla Edirne’nin Meriç ilçesinde “Gürz-45” isimli operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda PKK/KCK üyesi iki terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerin, gri kategoride aranan Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng olduğu belirtildi.

BİRİNCİ BAKAN’DAN AÇIKLAMALAR

Başarılı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler, Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-45” operasyonuyla yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.”

GEÇMİŞTEKİ OLAYLARLA BAĞLANTILI

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı’nın koordinesiyle Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden Bülent Taşer’in 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı kullanma olayının faillerinden biri olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemlerine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmayı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle.