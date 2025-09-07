Yaklaşık 18 Milyon Öğrenci Başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bağlı ilkokul ve ortaokul eğitim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarın, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temalı ilk dersle başlayacak. Yeni eğitim yılında yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılacak okullar ile ülke genelinde toplam 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek. Geçtiğimiz yıl kademeli olarak başlatılan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6 ve ortaöğretim hazırlık ile 9 ve 10’uncu sınıflarda uygulanacak.

ÖĞRENCİLERİN UYUM EĞİTİMİ

Okul öncesi eğitime başlayan öğrenciler ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlendi. Ortaokula geçiş yapacak öğrenciler için ise bu hafta rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler düzenlenecek; ilk ders “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla yapılacak.

Okullarda doğa sevgisini artırmak, “yeşil vatan”ın korunmasını sağlamak, orman yangınları hakkında bilinç yaratmak, fidan dikimi ve orman temizliği gibi aktivitelerin yıl boyunca gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” çerçevesinde, okulların açılışında “Her Çocuk Bir Fidan” konulu kısa filmler gösterilecek ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan verilecek.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITILDI

Bununla birlikte, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı, Bakanlığa bağlı olan resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

FORMA ZORUNLULUĞU YENİDEN GELECEK

Bu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu getirildi. Öğrenciler, belirlenen okul formasını 4 yıl boyunca giyecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Atatürk Haftası’nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, Bakanlığa bağlı tüm okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak üzere çeşitli etkinlikler, konferanslar, sergiler ve tiyatrolar bir önceki haftada öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı birinci döneminin sonu 16 Ocak 2026’da gelecek. Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat pazartesi başlayıp 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona erecek.