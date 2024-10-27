“Yalan’ın 21. Bölümünde Duru’ya Gerçek”

DİZİDE GÜNDEM DEĞİŞİYOR

Dizinin önceki bölümünde, Aksoy Holding’deki toplantıda konuşan Melike, markanın genç bir tasarımcıya ve yenilikçi tasarımlara ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Melike, bu önemli görevin üstesinden Duru’nun başarıyla gelebileceğini dile getirirken, ilk itiraz ise Berrin’den geliyor.

KADİR’İN STRATEJİSİ

Yusuf’un etrafında dolanan Kadir, onun sıkça rahatsız etmesinden dolayı harekete geçiyor. Kadir, Savcı Yaman’ın karşısına, Yusuf’u köşeye sıkıştıracak bir ismi çıkarma planı yapıyor. Bu durum, dizinin gidişatında önemli bir değişime işaret edebiliyor.