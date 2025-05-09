‘Yalan Tanıklık’ İddiası: Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu Hâkim Karşısında

AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMASI

ID İletişim Danışmanlık’ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 27 Ocak’ta tutuklandı. Barım, gözaltındayken ‘tanık’ sıfatıyla ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na da ‘yalan tanıklık’ suçundan soruşturma açıldı.

HALİT ERGENÇ: YALAN SÖYLEMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Habertürk’ten alınan bilgilere göre, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla açılan davanın duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, avukatlarıyla birlikte katıldı. Kimlik tespiti sırasında Halit Ergenç, “Aylık gelirim 300 bin lira” dedi. Savunmasını yapmaya başlayan Ergenç, “Bir suçum olmadığını düşünüyorum. Çünkü yalan söylemedim, bana sorulan sorulara cevap verdim. Ayşe Barım ile ilgili soruları yanıtladım ve bana Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora’yı tanıyıp tanımadığım soruldu. Memet’i konservatuvardan tanıdığımı, tiyatro ortamlarında tanıdığımı söyledim” şeklinde konuştu. Ayrıca Osman Kavala ve Çiğdem Utku Mater ile bağlantısının olmadığını vurguladı.

AĞAÇLAR İÇİN YÜRÜDÜK

Ergenç’in Mehmet Ali Alabora ile arasında geçen 12 telefon görüşmesi sorulduğunda, “7 tanesi 1 Haziran’da sendikadaki arkadaşlarla yürüyüş gerçekleştirdiğimle ilgiliydi. Gezi Parkı yürüyüşü amacımız kesinlikle ağaçların kesilmemesi yönündeydi. Asla devlete ve hükümete karşı bir yürüyüş değildi, herkes bireysel olarak geliyordu” dedi. Yürüyüşü organize edip etmediği sorulduğunda ise, “Ben organize etmedim. Telefonla görüşmem tamamen nerede nasıl görüşeceğimiz ile alakalıydı. Benim talimat almam kesinlikle söz konusu değil” diye yanıtladı.

Ergenç, “Bana sadece tanıyıp tanımadığım soruldu ve samimiyetimin olmadığını söyledim. Samimiyetimin olmamasını karşı tarafa iletişimimin bulunmadığı şeklinde algıladılar. ‘Samimiyetim yok’ dememin bir şey gizlemek amacı olmadığını vurgulamak istiyorum. Topluma mal olmuş biri olarak Memet’i tanımadığımı inkâr etmem imkansız” diyerek beraatini talep etti.

KOCAOĞLU: ORADA OLMA SEBEBİM AĞAÇLARA HASSASİYETİMDİR

Diğer sanık Rıza Kocaoğlu ise aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirterek, “Tanık olarak davet edildiğimde Ayşe Barım ile ilgili sorulara detaylı cevap vermeye çalıştım. Memet Ali Alabora ile ilgili sorular soruldu. Kendisini tanıdığımı ve oyuncular sendika başkanı olduğunu ancak irtibatımın olmadığını söyledim. Umarım görüşmediğimi düşündüğüm için irtibatım yok diyebilirim. Orada bulunmamın sebebi tamamen ağaçların kesilmesiydi. Gezi Parkı’ndaki kalabalık evime çok yakındı ve orada bulundum. 18 saniyelik bir telefon görüşmem var, zaman geçtiği için hatırlamam doğal” diyerek beraatini talep etti.

MÜTALAA HAZIRLANIYOR

Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına süre vererek duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi. Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame yakın zamanda kabul edildi. Barım, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 7 Temmuz’da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile görüştüğüne dair ses kayıtları ve irtibatları bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda Barım hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme” suçundan soruşturma açıldı. Soruşturma sırasında savcı, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nu tanık olarak ifadesini almak üzere çağırdı. İfadelerine göre, Memet Ali Alabora ile görüşmedikleri bilgisi çelişkili bulundu ve bu nedenle ‘yalan tanıklık’ suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı.

İFADELERİNDE “ALABORA İLE İRTİBATIMIZ YOK” DEDİLER

Halit Ergenç, tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde özetle, “Benden tanıklık yapmamı istediğiniz olayı anladım ve Memet Ali Alabora isimli şahsı konservatuvar zamanında tanırım. Ancak onunla herhangi bir samimiyetim yok” dedi. Rıza Kocaoğlu ise “O dönemde sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik, Memet Ali Alabora ile tanışırım ama o dönemde ve şu an için de telefonla iletişimimiz yok” ifadelerini kullandı.

GEZİ PARKI DÖNEMİ HTS KAYITLARI DOSYADA

Yalan tanıklık soruşturmasında dosyaya giren HTS kayıtlarına göre, Halit Ergenç, Memet Ali Alabora ile 12 kez iletişim kurmuştu. Rıza Kocaoğlu ise Alabora ile 1 kez iletişim kurarken 3 ismin telefonları 3 kez ortak baz verdi. Ergenç ve Kocaoğlu’nun Gezi Parkı dönemini kapsayan 1 Ocak 2013 ile 1 Eylül 2013 tarihleri arasındaki HTS kayıtlarında ise kendi aralarında 1 kez irtibatları olduğu kaydedildi.

SİMGE FOTOĞRAF DELİL OLDU

İddianamede, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun Memet Ali Alabora ile Gezi Parkı eylemlerindeki yoğun telefon görüşmelerinin bulunduğu bir dönemde birlikte kol kola yürüdükleri fotoğrafların ve görüntülerin yer aldığı raporların hazırlandığı da belirtildi.

İDDİANAME ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLDİ

İddianamede, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ‘tanık’ sıfatıyla Ayşe Barım hakkında ifade verdikleri suçun, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme” olması gerektiği, bu suçun 3 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç olduğu, bu sebepten ‘yalan tanıklık’ suçunun koşullarının oluştuğu ifade edildi. Savcı, tüm bu nedenlerle Ergenç ile Kocaoğlu hakkında ‘yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.