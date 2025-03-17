Yalçın’dan Talisca’ya Sert Eleştiri!

TÜM MAÇLAR DERBİ NİTELİĞİNDE

Süper Lig’de her karşılaşma artık derbi havasında geçiyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, çıktıkları her maçı bu perspektiften değerlendiriyor. Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaştı ve aldığı beraberlik, şampiyonluk yarışında ciddi bir kayba neden oldu. Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Ekol Tv’de Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali hakkında önemli açıklamalar yaptı ve dikkat çekici eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe’nin iç sahada yaşadığı puan kaybını eleştiren Sergen Yalçın, “Kağıt üzerinde kolay fikstür Fenerbahçe’nin. Demek ki kağıt üzerinde kolaymış. Sen şampiyon olacaksan, iç sahada Anadolu takımıyla oynadığın maçı kazanamıyorsan olma. Kredisiz giden bir takımın böyle bir şansı yok. Bodrum maçı da hiç kolay değil. Küme düşme hattında bir savaş var. Bundan sonra küme düşme hattındaki takımlarla oynanacak maçlar zor geçer.” ifadelerini kullandı.

OYUN PLANI VE PERFORMANS ELEŞTİRİLERİ

Yalçın, Fenerbahçe’nin oyun planı ve Talisca’nın performansı üzerine de yorumda bulundu. “Fenerbahçe’nin kenar ortalarından başka neden planı yok biliyor musun? Çünkü geride üçlü oynuyorlar. Zaten ortadan delecek adam yok. Talisca böyle maçları alsın diye alınmadı mı zaten. Şampiyonluk hedefi olan ve havaya da girmiş bir camiaydı değil mi? Bugün ilk pozisyonuna 72. dakikada girdi Fenerbahçe. Bana sorarsan Talisca’ya on üzerinden not versem sıfır. Bu maç özelinde konuşuyorum. Tadic için o da sıfır. En-Nesyri sıfır. Sen şampiyonluğa oynuyorsan. Elinde bu kadar oyuncu olup da üretemeyen bir takım bana saçma geldi. Samsunspor’un karşı kalede bir tane pozisyonu yok.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.