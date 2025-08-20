Yalçın: “Hakeme Güvenimiz Yoktur”

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YENİ ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Memur ve memur emeklilerine yönelik 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi çerçevesinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 yılı için yaptığı yüzde 11+7, 2027 yılı için de yüzde 4+4 zam teklifi sendikalar tarafından kabul edilmedi. Ancak hizmet kollarında anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandı. Genel mali sosyal haklarda 58 madde, hizmet kollarına ilişkin de 311 maddede uzlaşma sağlandı. Hükümet, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda ise yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda da yüzde 4 oranında zam teklifi sundu. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te yapılması planlanan 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de tekrar gündeme getirildi. Memur-Sen, sürecin son günlerine yaklaşırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı. Yasa gereğince uzlaşma süresinin sona ermesi ile birlikte Memur-Sen’in zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşıması gerekiyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI, HAKEM SÜRECİNE YÖNELDİK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, uzlaşma sağlanamamasına ilişkin olarak, “Tavsiyemiz hakeme bizim değil, hükümet tarafının gitmesidir ama burada bu konuyu yetkili kurullarımızla sonuna kadar tartışacağız çünkü bir sıkışmışlık, bir darboğazın içerisine bırakıp ve zorunlu olarak tahkime yönlendiren bu süreç, çıkmaz sokaktır” dedi.

Yalçın, genel merkezde gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Genele ilişkin görüşmelerde her ne kadar oransal zam, taban aylığa zam, refah payı, kira yardımı, bayram ikramiyesi, eş ve çocuk yardımı gibi temel konularda uzlaşma sağlanamamış olsa da, mücadelemiz sonucu mühendislerden akademisyenlere, şube müdürlerinden şef ve amirlere, avukatlardan uzmanlara kadar birçok konu yanında yardımcı hizmetler ve genel idari hizmetlere dair uzlaşılan maddeleri Sayın Bakan ile imzaladığımız toplantı tutanağına kaydettik” açıklamasını yaptı.

HÜKÜMETİN İNİSİYATİFİNE BAĞLI

Yalçın, hakem heyetine hükümetin gitmesini istediklerini belirterek, “Bu yasa miadını doldurmuş, çözümün odağı olmaktan çıkmış, sorun üreten bir hale gelmiştir. 8 toplu sözleşmenin dördünde uzlaşabildik, dördünde ise uzlaşamadık. Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktar güveni ya da inancı yoktur. Geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, bağımsız iradeleri, hakemi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olmaktan çıkarıp, Kamu İşveren Hakemi haline getirmiştir.” dedi. Yalçın, “Yedi milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir. Hala üç gün var. Memurun beklentileri karşılansın, umutsuzluk umuda dönüşsün.” ifadesini kullandı.